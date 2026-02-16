Открытки и поздравления с Китайским Новым годом для семьи, друзей, коллег и партнеров

17 февраля в Китае и ряде других стран отмечают Китайский Новый год. В этом году символом года стала Красная Огненная Лошадь. В России праздник популярен благодаря интересу к восточной культуре и традициям, а также к китайскому гороскопу. «Газета.Ru» подготовила открытки с пожеланиями, чтобы вы могли поздравить с наступлением года Лошади родственников и друзей.

Источник: Газета.Ру

17 февраля в Китае и ряде других стран отмечают Китайский Новый год. В этом году символом года стала Красная Огненная Лошадь. В России праздник популярен благодаря интересу к восточной культуре и традициям, а также к китайскому гороскопу. «Газета.Ru» подготовила открытки с пожеланиями, чтобы вы могли поздравить с наступлением года Лошади родственников и друзей.

30 красивых открыток на Китайский Новый год.

Вы можете скачать картинку на свой смартфон или компьютер и отправить ее в мессенджере. А еще можно поделиться ею в социальных сетях, чтобы как можно больше людей прониклись праздничным настроением.

Поздравления с Китайским Новым годом — 2026.

Поздравления для родственников.

* С Китайским Новым годом, родные! Пусть крепнут семейное счастье и достаток!



* С праздником! Крепкого здоровья и долголетия, благополучия и процветания!



* С Китайским Новым годом! Пусть сила предков хранит нашу семью, а новый год принесет мир и радость!



* С Китайским Новым годом! Пусть Огненная Лошадь укажет нам путь к счастью!



* С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы в нашем доме всегда почитали старших и радовались успехам младших!



* С праздником, семья! Счастья, здоровья и процветания на долгие годы вперед!



* С Китайским Новым годом! Пусть наш род крепнет, как бамбук!



* Поздравляю с Китайским Новым годом! Лошадиного здоровья и подкову на счастье!



* С Китайским Новым годом, любимые! Пусть удача будет с нами весь год!



* С Китайским Новым годом! Пусть Красная Огненная Лошадь избавит наш дом от всяких невзгод!

Поздравления для друзей.

* Пусть счастье и богатство войдут в твой дом! С Китайским Новым годом!



* Желаю процветания и успеха! С Китайским Новым годом!



* С Китайским Новым годом! Желаю гармонии в делах, мечтах и отношениях с близкими!



* С праздником! Пусть твои труды принесут тебе значительную сумму на счет!



* С Китайским Новым годом! Пусть твои замыслы ведут к успеху и благополучию!



* С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы каждый день был лучше предыдущего!



* С праздником! Пусть друзья остаются рядом и будут верными спутниками по дороге к счастью!



* С Китайским Новым годом! Пусть богатство и процветание сопровождают тебя этот год!



* С праздником! Пусть Красная Огненная Лошадь даст силы для больших свершений!



* С Китайским Новым годом! Пусть Огненная Лошадь поможет тебе открыть любые двери на пути к новым возможностям!

Поздравления для коллег и партнеров.

* С праздником! Пусть дела идут в гору, а успех сопутствует каждому проекту!



* С Китайским Новым годом! Желаю компании процветания, стабильности в делах и уверенного движения к новым вершинам!



* С праздником! Пусть результаты будут блестящими, как золото, а коллектив — крепким, как бамбук!



* С Новым лунным годом! Пусть он принесет нам много возможностей для развития и откроет перед нами новые горизонты!



* С праздником! Пусть в год Красной Огненной Лошади для нас начнется череда побед!



* С праздником, коллеги! Желаю, чтобы каждый шаг вел нас к процветанию!



* С Китайским Новым годом! Пусть в нашей компании царят богатство и успех!



* С Китайским Новым годом! Пусть Огненная Лошадь придаст сил и уверенности!



* С годом Огненной Лошади! Желаю всем больших успехов, роста и развития!



* С Китайским Новым годом! Пусть Огненная Лошадь принесет богатство и процветание!

Короткие поздравления.

* С наступлением года Огненной Лошади! Крепкого здоровья!



* С Китайским Новым годом! Желаю процветания и долголетия!



* С Китайским Новым годом! Пусть золото и нефрит заполнят ваш дом!



* С Новым лунным годом! Желаю денежного изобилия!



* С Китайским Новым годом! Пусть Огненная Лошадь вознесет вас до немыслимых вершин!



* Желаю мира и благополучия! С годом Огненной Лошади!



* С Китайским Новым годом! Желаю прийти к балансу и гармонии!



* С Китайским Новым годом! Успехов и процветания!



* С Китайским Новым годом! Пусть исполнятся все ваши мечты!



* С Китайским Новым годом! Богатства и счастья!

Китайский Новый год: история и традиции.

В 2026 году Китайский Новый год начинается ~17 февраля~. Празднование продлится до ~3 марта~ — именно тогда китайцы отметят Праздник фонарей, завершающий встречу нового года. Дата праздника меняется каждый год: он наступает во второе полнолуние после зимнего солнцестояния.

Также у года меняется символ, им становится одно из животных китайского зодиакального круга. А еще символ года называется в честь определенного цвета и стихии. 2026 год стал годом Красной Огненной Лошади.

Издавна Китайский Новый год считается главным праздником в Китае и других странах Восточной Азии, поэтому его часто называют Восточный Новый год. Согласно мифам, корни праздника уходят в древние времена. В начале года китайцы прятались от чудовища по имени Нянь (в переводе с китайского языка — «год»), который пожирал скот, зерно и детей. Чтобы защититься от монстра, на входе в дом оставляли для Няня еду. Сытое чудовище не трогало жителей и уходило восвояси.

Но однажды люди увидели, что чудовище испугалось маленького ребенка, одетого в красную одежду. Они решили, что Нянь боится красного цвета, и потому начали развешивать красные фонари и свитки на окнах и дверях.

С празднованием Китайского Нового года связано множество традиций. Некоторые из них можно перенести и в свой обиход.

* Отметьте праздник дома. Время перед Новым годом в Китае называют «весенней миграцией», так как китайцы считают праздник семейным и стремятся вернуться домой. Поэтому в это время по стране перемещается множество людей.



* Украсьте дом. Для декораций используйте украшения красного цвета — он считается в Китае символом удачи и защиты от злых духов. А в год Красной Огненной Лошади соблюсти эту традицию еще приятнее!



* Сделайте уборку. В Китае полагают, что перед Новым годом нужно «вымести» из дома все ненужное. А вот в первые дни наступившего года мусор лучше не выносить, чтобы не «выбросить» удачу и процветание.



* Приготовьте традиционные блюда. Например, рыбу — в китайском языке слово «рыба» созвучно слову «избыток», поэтому блюда из рыбы украшают праздничный стол любой хозяйки.



* Подготовьте подарки для близких. В этот раз можно не мучиться над подарком, ведь китайцы очень практичные. Они покупают красные конверты «хунбао» и кладут туда деньги, желая процветания друг другу.