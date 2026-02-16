Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер Арутюнян назвал виновных в провале фигуриста Малинина на Олимпиаде

Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян заявил, что Илья Малинин не виноват в провале на Олимпиаде в Италии.

Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян заявил, что Илья Малинин не виноват в провале на Олимпиаде в Италии. По словам специалиста, ошибки допустили взрослые, которые не смогли уберечь юного атлета от неверных шагов, пишет RT.

«Илья ни в чем не виноват, и я уже сказал ему об этом. Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов», — высказался Арутюнян.

Он отказался от более подробных комментариев, но выразил надежду, что Малинин продолжит получать удовольствие от фигурного катания.

Напомним, Малинин, будучи фаворитом, в личных соревнованиях занял восьмое место. В произвольной программе он допустил много ошибок, хотя перед стартом чувствовал себя уверенно.

Малинину 21 год, он родился в США в семье фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой. Его родители в свое время выступали за Узбекистан, хотя мать родилась в Новосибирске, а отец в Екатеринбурге (Свердловске). Илье дали фамилию мамы, так как она звучит проще для американцев.

Арутюнян также выходец из СССР, он родился в Грузии, работал в Армении и Москве, затем переехал в США. Он тренировал олимпийского чемпиона Нейтана Чена.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше