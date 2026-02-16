Тренер Арутюнян назвал виновных в провале фигуриста Малинина на Олимпиаде

Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян заявил, что Илья Малинин не виноват в провале на Олимпиаде в Италии. По словам специалиста, ошибки допустили взрослые, которые не смогли уберечь юного атлета от неверных шагов, пишет RT.
«Илья ни в чем не виноват, и я уже сказал ему об этом. Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов», — высказался Арутюнян.
Он отказался от более подробных комментариев, но выразил надежду, что Малинин продолжит получать удовольствие от фигурного катания.
Напомним, Малинин, будучи фаворитом, в личных соревнованиях занял восьмое место. В произвольной программе он допустил много ошибок, хотя перед стартом чувствовал себя уверенно.
Малинину 21 год, он родился в США в семье фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой. Его родители в свое время выступали за Узбекистан, хотя мать родилась в Новосибирске, а отец в Екатеринбурге (Свердловске). Илье дали фамилию мамы, так как она звучит проще для американцев.
Арутюнян также выходец из СССР, он родился в Грузии, работал в Армении и Москве, затем переехал в США. Он тренировал олимпийского чемпиона Нейтана Чена.