Тренер Арутюнян назвал виновных в провале фигуриста Малинина на Олимпиаде

Малинину 21 год, он родился в США в семье фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой. Его родители в свое время выступали за Узбекистан, хотя мать родилась в Новосибирске, а отец в Екатеринбурге (Свердловске). Илье дали фамилию мамы, так как она звучит проще для американцев.