Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский заводчанин взбесился и побил смелого студента — борца с безбилетниками

По его словам, подросток требовал оплату проезда.

Источник: Freepik

Омские правоохранители в понедельник, 16 февраля 2026 года, опубликовали признательные показания 44-летнего мужчины, который, предварительно, напал на подростка в троллейбусе в субботу, 14 февраля.

Как выяснилось, студент оказался борцом с безбилетниками. Заводчанин решил проехать «зайцем» и взбесился на требование оплатить проезд.

Также комментарий по происшествию дали в СК РФ по Омской области.

"Следственным управлением совместно с сотрудниками полиции установлен мужчина, который причинял телесные повреждения молодому человеку, находясь в троллейбусе.

Конфликт произошел из-за того, что мужчина не захотел оплачивать проезд. Молодой человек сделал ему замечание, и из-за этого мужчина, которым оказался 44-летний рабочий одного из заводов в городе Омске, несколько раз ударил молодого человека по голове и телу.

В настоящее время по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. Проводится следственное действие, направленное на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления", — сообщили в региональном СК.

Отметим, что статья 213 УК РФ «Хулиганство» предусматривает до 8 лет лишения свободы.