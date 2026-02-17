Омский заводчанин взбесился и побил смелого студента — борца с безбилетниками

Омские правоохранители в понедельник, 16 февраля 2026 года, опубликовали признательные показания 44-летнего мужчины, который, предварительно, напал на подростка в троллейбусе в субботу, 14 февраля.
Как выяснилось, студент оказался борцом с безбилетниками. Заводчанин решил проехать «зайцем» и взбесился на требование оплатить проезд.
Также комментарий по происшествию дали в СК РФ по Омской области.
"Следственным управлением совместно с сотрудниками полиции установлен мужчина, который причинял телесные повреждения молодому человеку, находясь в троллейбусе.
Конфликт произошел из-за того, что мужчина не захотел оплачивать проезд. Молодой человек сделал ему замечание, и из-за этого мужчина, которым оказался 44-летний рабочий одного из заводов в городе Омске, несколько раз ударил молодого человека по голове и телу.
В настоящее время по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. Проводится следственное действие, направленное на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления", — сообщили в региональном СК.
Отметим, что статья 213 УК РФ «Хулиганство» предусматривает до 8 лет лишения свободы.