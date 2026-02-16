Экс-солиста Quest Pistols оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф, он же Алексей Долматов, на протяжении почти трёх лет не оплачивает автомобильные штрафы, хотя ранее обещал закрыть долги. Штрафы копятся с августа 2023 года. В списке нарушений — превышение скорости, неоплата проезда по платным дорогам, включая трассу М12 и столичный проспект Багратиона, а также другие эпизоды. Всего за музыкантом числится 24 штрафа на общую сумму 20,5 тысячи рублей.