Экс-солиста Quest Pistols оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение

Суд признал Криштофоренко виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Автомобиль марки Lexus после вступления приговора в силу обратят в доход государства.
В прокуратуре Подмосковья уточнили, что около трёх часов ночи 24 июля 2025 года Криштофоренко, уже имевший административное наказание за нетрезвое вождение, снова сел за руль в состоянии опьянения. На территории городского округа Химки его остановили сотрудники ДПС, однако от медицинского освидетельствования музыкант отказался.
Ранее сообщалось, что рэпер Гуф, он же Алексей Долматов, на протяжении почти трёх лет не оплачивает автомобильные штрафы, хотя ранее обещал закрыть долги. Штрафы копятся с августа 2023 года. В списке нарушений — превышение скорости, неоплата проезда по платным дорогам, включая трассу М12 и столичный проспект Багратиона, а также другие эпизоды. Всего за музыкантом числится 24 штрафа на общую сумму 20,5 тысячи рублей.
