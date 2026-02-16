Ричмонд
В Самаре сын «спасительницы от рептилоидов» получил 17 лет колонии за наркотики

В Самаре вынесен приговор 42-летнему Илье Пеунову — сыну целительницы Светланы Лады-Русь*. Суд признал его виновным в производстве наркотиков и назначил 17 лет колонии строгого режима. Также в доход государства обращены его квартира и автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Источник: Life.ru

По данным следствия, в марте 2025 года в квартире Пеунова обнаружили нарколабораторию по изготовлению мефедрона. За несколько дней он успел произвести более 11 кг вещества и подготовить его к сбыту, однако был задержан силовиками.

Светлана Лада-Русь* ранее основала центр народной медицины, позже занималась общественно-политической деятельностью. В отношении неё возбуждены уголовные дела, она объявлена в международный розыск и заочно арестована.

Светлана Пеунова*, с 2015 года взявшая имя Лада-Русь, прославилась своими громкими высказываниями ещё в конце нулевых. Шестидесятилетняя женщина называла себя не иначе как последней надеждой человечества и посланницей Солнца. По её словам, только она могла защитить человечество от глобальной катастрофы и рептилоидов с планеты Нибиру. Среди прочих достоинств: умение останавливать «атомные облака с АЭС», нашествия саранчи, а также лечить любые болезни. Карьеру спасительницы мира бывшая школьная учительница начала в родной Самаре с простого психолога в лихие 90-е.

Ранее Life.ru писал, что головинский суд Москвы вынес приговор по делу журналистки телеканала «Дождь»** Екатерины Котрикадзе*. Её заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за фейки о ВС РФ.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Включёны в России в реестр иноагентов.

** СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России.