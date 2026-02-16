В Самаре сын «спасительницы от рептилоидов» получил 17 лет колонии за наркотики

Светлана Пеунова*, с 2015 года взявшая имя Лада-Русь, прославилась своими громкими высказываниями ещё в конце нулевых. Шестидесятилетняя женщина называла себя не иначе как последней надеждой человечества и посланницей Солнца. По её словам, только она могла защитить человечество от глобальной катастрофы и рептилоидов с планеты Нибиру. Среди прочих достоинств: умение останавливать «атомные облака с АЭС», нашествия саранчи, а также лечить любые болезни. Карьеру спасительницы мира бывшая школьная учительница начала в родной Самаре с простого психолога в лихие 90-е.