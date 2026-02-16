Минская фирма потеряла 20 тысяч рублей за звонок в Египет, который она не делала

Оператор списал с минской фирмы 20 тысяч рублей за звонок в Египет, но никто из сотрудников туда не звонил, рассказали в милиции Минска.
Сообщается, что сотрудники Центрального РУВД провели проверку по заявлению директора фирмы. Он рассказал, что оператор сотовой связи отключил для сотрудников свои услуги, а на балансе оказалась задолженность более 20 000 рублей.
Выяснилось, что «к серверу минской компании был осуществлен несанкционированный доступ с IP-адреса другого государства». В результате, хакеры сделали серию международных звонков с внутреннего номера организации, в том числе — в Египет.
Правоохранители рекомендуют уделить дополнительное внимание цифровой защите: использовать двухфакторную аутентификацию, сложные пароли и другие способы.
