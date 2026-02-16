Адвокат Баталовых рассказала о последних днях жизни Леонтенко

Адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко рассказала, что в последние дни жизни советской артистки Гитаны Леонтенко слышала у нее странный кашель. Из-за этого она повезла женщину в больницу, чтобы сделать ей флюорографию, которая выявила жидкость в легких.
Она отметила, что до этого возила Леонтенко в больницу, где обратилась к кардиологу, но тогда им отказали, сославшись на отсутствие показаний для этого.
— Там оказалась жидкость в легких. И уже на следующий день мне позвонили из поликлиники и сами просили вызвать скорую, так как Гитану Аркадьевну нужно было срочно госпитализировать в больницу, — рассказала юрист в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
Кириенко пояснила, что кадры, показанные в программе, были последними — после этого Леонтенко увезли в больницу. К тому моменту она еще сильнее ослабла и тяжело дышала.
5 февраля Татьяна Кириенко сообщила о смерти Гитаны Леонтенко на 91-м году жизни. Она отметила, что женщина скончалась у себя дома. 6 февраля в храме Святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище в Москве прошло прощание с Леонтенко.