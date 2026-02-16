Максим Матвеев стал звездой иностранных соцсетей

Блогер Ида Галич смогла дозвониться до одного из немецких танцоров, который стал известен благодаря техно-треку Vielleicht Vielleicht («Филяй-филяй»). Артист объяснил свою популярность среди россиянок. О группе парней из Германии стало известно несколько месяцев назад — многих привлекли их танцы. Россиянки подхватили тренд и раздали всем имена: Майк — Миша, Самуэль — Семен, Яник — Ваня.