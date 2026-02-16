Максим Матвеев стал звездой иностранных соцсетей

Российский актер Максим Матвеев привлек внимание иностранной аудитории в социальной сети TikTok. Пользователи, не владеющие русским языком, активно создают видеоролики с его участием. Артист полюбился иностранцам благодаря ролям в экранизациях романов «Бесы» и «Анна Каренина».
Сам Матвеев воспринял внезапную вирусную известность сдержанно. Он отдельно отметил ироничный характер происходящего. Пользователи в комментариях также сравнили Матвеева с коллегой по цеху Аароном Тейлором-Джонсоном, который также исполнял роль Вронского. Причем сравнение оказалось в пользу россиянина.
Блогер Ида Галич смогла дозвониться до одного из немецких танцоров, который стал известен благодаря техно-треку Vielleicht Vielleicht («Филяй-филяй»). Артист объяснил свою популярность среди россиянок. О группе парней из Германии стало известно несколько месяцев назад — многих привлекли их танцы. Россиянки подхватили тренд и раздали всем имена: Майк — Миша, Самуэль — Семен, Яник — Ваня.
Женщины в России испытывают симпатию не только к героям в Сети, но и к литературным парам. Для них лучшая литературная пара — Элизабет Беннет и мистер Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».