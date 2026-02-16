Профессор Алексеенко назвала снижающие риск рака продукты

Ни один продукт питания не способен полностью защитить от онкологических заболеваний, поэтому полагаться на них как на гарантию безопасности ошибочно. Об этом «Ленте.ру» рассказала доктор технических наук, профессор кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета Росбиотех Елена Алексеенко.
По ее словам, питание вносит более 50 процентов вклада в сохранение здоровья, но для профилактики рака необходим комплексный подход. Фрукты, ягоды, овощи, имбирь и куркума действительно содержат природные антиоксиданты, которые снижают риски, однако полностью исключить опасность они не могут.
Особую тревогу у специалиста вызывают детокс-диеты и добавки, обещающие очистить организм от канцерогенов. Печень и почки и так эффективно справляются с детоксикацией, а бесконтрольный прием таких средств способен навредить.
С точки зрения науки ключевую роль играют сбалансированное питание с достаточным количеством овощей, фруктов, белка и клетчатки, поддержание здорового веса, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, регулярная физическая активность, контроль хронических заболеваний и прохождение медицинских скринингов.
Боль не является обязательным симптомом рака, заявил NEWS.ru врач-онколог Хомиди Умар ибн Хомид. Он пояснил, что на ранних стадиях большинство опухолей развиваются бессимптомно или маскируются под обычные недомогания. Именно скрининги, такие как маммография, колоноскопия и низкодозовая КТ легких, позволяют диагностировать заболевание на излечимых стадиях, когда пациент еще не предъявляет никаких жалоб.
