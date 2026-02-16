Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке ChatGPT

Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке чат-бота ChatGPT в России на фоне сбоев. Об этом ведомство заявило в комментарии изданию Газета.ru.
«Решения уполномоченных органов об ограничении доступа к сервису в ведомство не поступали», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о блокировке распространилась на фоне сбоев в ряде онлайн-сервисов, которые произошли 13 февраля. Помимо ChatGPT, проблемы наблюдали в работе сервиса Character AI, «Почты России» и других платформ.
Ранее KP.RU сообщал, что в Роскомнадзоре прокомментировали заявление депутата Государственной думы РФ Сергея Боярского по теме ограничения в России Telegram. Как отметил парламентарий, администрация мессенджера взаимодействует с РКН по данному вопросу.