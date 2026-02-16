Врач Кришан назвала продукты, которые уменьшают уровень «плохого» холестерина

По словам Кришан, такой план питания никак не заменит обычное лечение, но, тем не менее, это показывает, что питание действительно воздействует на организм. Для того, чтобы положительное влияние на организм было долгосрочным, врач посоветовала регулярно включать в рацион продукты, богатые «медленной» клетчаткой, такие как овес, бобовые и чечевица. Ко всему прочему, это также понижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвратить инфаркты и инсульты, передает Daily Mirror.