Врач Кришан назвала продукты, которые уменьшают уровень «плохого» холестерина

Если в двухдневный план питания включить овсяную кашу и бобовые, это поможет понизить уровень «плохого» холестерина на 10 процентов. Об этом рассказала врач общей практики Пунам Кришан.
Новое исследование ученых из Германии показало, что такое питание также поможет слега понизить артериальное давление.
По словам Кришан, такой план питания никак не заменит обычное лечение, но, тем не менее, это показывает, что питание действительно воздействует на организм. Для того, чтобы положительное влияние на организм было долгосрочным, врач посоветовала регулярно включать в рацион продукты, богатые «медленной» клетчаткой, такие как овес, бобовые и чечевица. Ко всему прочему, это также понижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвратить инфаркты и инсульты, передает Daily Mirror.
Однако есть продукты, которые, напротив, негативно влияют на организм. Эндокринолог Красногорской больницы Минздрава Московской области Татьяна Губина назвала основные группы продуктов, повышающих уровень сахара в крови и увеличивающих риск развития диабета второго типа.