Служебного пса Зевса проводили на пенсию после службы на Домодедовской таможне

Немецкую овчарку по кличке Зевс, которая на протяжении семи лет служила на Домодедовской таможне, в понедельник, 16 февраля, с почестями проводили на пенсию.
Кинолог таможни Кирилл Рычков, который работал с Зевсом в течение всей его службы, отметил, что питомец никогда его не подводил.
— Наш путь на службе в таможне с Зевсом строился на взаимном доверии: как надежные напарники, мы всегда четко выполняли поставленные задачи. Зевс — верный пёс, любящий и знающий свою работу. Мы были отличной командой! — подчеркнул таможенник.
На церемонию проводов собаки на пенсию пришли кинологи вместе со своими четвероногими напарниками, а также работники пассажирского таможенного поста. Полномочия Зевса передали собаке породы немецкий курцхаар по кличке Терри, передает «Метро».
