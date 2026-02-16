Служебного пса Зевса проводили на пенсию после службы на Домодедовской таможне

15 февраля Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о смерти кота Палмерстона, который занимал должность «главного мышелова» ведомства. В 2020 году питомец ушел на пенсию, но в начале февраля появились сообщения о том, что он «вышел из отставки» и стал четвероногим представителем Великобритании на Бермудских островах.