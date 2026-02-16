Ричмонд
Служебного пса Зевса проводили на пенсию после службы на Домодедовской таможне

Немецкую овчарку по кличке Зевс, которая на протяжении семи лет служила на Домодедовской таможне, в понедельник, 16 февраля, с почестями проводили на пенсию.

Кинолог таможни Кирилл Рычков, который работал с Зевсом в течение всей его службы, отметил, что питомец никогда его не подводил.

— Наш путь на службе в таможне с Зевсом строился на взаимном доверии: как надежные напарники, мы всегда четко выполняли поставленные задачи. Зевс — верный пёс, любящий и знающий свою работу. Мы были отличной командой! — подчеркнул таможенник.

На церемонию проводов собаки на пенсию пришли кинологи вместе со своими четвероногими напарниками, а также работники пассажирского таможенного поста. Полномочия Зевса передали собаке породы немецкий курцхаар по кличке Терри, передает «Метро».

15 февраля Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о смерти кота Палмерстона, который занимал должность «главного мышелова» ведомства. В 2020 году питомец ушел на пенсию, но в начале февраля появились сообщения о том, что он «вышел из отставки» и стал четвероногим представителем Великобритании на Бермудских островах.