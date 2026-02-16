Юрий Слюсарь сообщил о серьезном перерасчете в квитанциях у жителей Ростова

— Поручил Госжилинспекции проконтролировать, чтобы этот перерасчет был отражен в квитанциях. Произвести соответствующие изменения в платежных документах — обязанность управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК. Потребители, у которых прямые договора с РТС, уже получили перерасчет. Тем, кто получает счета через управляющие компании, это сделают в феврале-марте, — добавил Юрий Слюсарь.