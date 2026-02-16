Ричмонд
Юрий Слюсарь сообщил о серьезном перерасчете в квитанциях у жителей Ростова

Жителям Ростова списали часть платы за отопление.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростова-на-Дону списали часть платы за отопление, которое получали в январе. Об этом на оперативном совещании в донском правительстве сообщил замгубернатора Владимир Ревенко. Информацию, озвученную чиновником, в своем телеграм-канале опубликовал глава региона Юрий Слюсарь.

— В квитанциях за январь ростовчанам, тепло которым поставляет ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС), за 11 январских дней не будет выставляться счет за услугу. Экономия составит 30−33% от начислений, — говорится в сообщении.

Решение — результат работы властей с руководством донских энергетиков в Москве. Энергетики не получат порядка 200 млн рублей.

— Поручил Госжилинспекции проконтролировать, чтобы этот перерасчет был отражен в квитанциях. Произвести соответствующие изменения в платежных документах — обязанность управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК. Потребители, у которых прямые договора с РТС, уже получили перерасчет. Тем, кто получает счета через управляющие компании, это сделают в феврале-марте, — добавил Юрий Слюсарь.

