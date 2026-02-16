Доктор Мясников объяснил, почему храпящим людям следует избегать снотворных

Ранее сообщалось, что россияне всё чаще жалуются на хроническую бессонницу и пытаются лечить её рецептурными снотворными. Главными причинами нарушений сна стали тревожность, перегрузка соцсетями и постоянное использование гаджетов. Специалисты предупреждают, что снотворные лишь маскируют проблему, но не решают её. При длительном приёме может развиться зависимость, ухудшиться память и концентрация внимания, а также появиться нарушения дыхания во сне.