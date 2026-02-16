Экранизация культового романа: что известно о фильме «Грозовой перевал»

По пути домой хозяин поместья «Грозовой перевал» мистер Эрншо привозит найденного на улицах Ливерпуля сироту. Так Хитклифф обретает крышу над головой и сближается с дочерью Эрншо Кэтрин. Проходит много лет, поместье находится в упадке из-за пьянства и долгов Эрншо. Тем временем Кэтрин собирается выйти замуж за богатого соседа Эдгара Линтона. Несмотря на любовь к Хитклиффу, она признается, что не может выйти замуж за безродного бедняка. Это задевает Хитклиффа, и он уезжает из поместья. Кэтрин живет роскошной жизнью и даже успевает забеременеть от Линтона. И вот спустя пять лет Хитклифф возвращается в поместье. Он вернулся возмужавшим, состоятельным и ожесточенным. Хитклифф выкупает «Грозовой перевал» и вновь сближается с Кэтрин.