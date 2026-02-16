Экранизация культового романа: что известно о фильме «Грозовой перевал»

На экраны вышел фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. Сюжет основан на одноименном романе английской писательницы Эмили Бронте, вышедшем в 1847 году. О чем эта лента и как ее снимали — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
По пути домой хозяин поместья «Грозовой перевал» мистер Эрншо привозит найденного на улицах Ливерпуля сироту. Так Хитклифф обретает крышу над головой и сближается с дочерью Эрншо Кэтрин. Проходит много лет, поместье находится в упадке из-за пьянства и долгов Эрншо. Тем временем Кэтрин собирается выйти замуж за богатого соседа Эдгара Линтона. Несмотря на любовь к Хитклиффу, она признается, что не может выйти замуж за безродного бедняка. Это задевает Хитклиффа, и он уезжает из поместья. Кэтрин живет роскошной жизнью и даже успевает забеременеть от Линтона. И вот спустя пять лет Хитклифф возвращается в поместье. Он вернулся возмужавшим, состоятельным и ожесточенным. Хитклифф выкупает «Грозовой перевал» и вновь сближается с Кэтрин.
В ролях:
Марго Робби — Кэтрин Эрншо;Джейкоб Элорди — Хитклифф;Хонг Чау — Нелли Дин, служанка;Шарлотт Меллингтон — молодая Кэтрин;Оуэн Купер — молодой Хитклифф;Ви Нгуен — молодая Нелли;Шазад Латиф — Эдгар Линтон;Элисон Оливер — Изабелла Линтон, младшая сестра Эдгара;Мартин Клунес — мистер Эрншо.
Кто снимал:
режиссер и сценарист — Эмиральд Феннел;продюсеры — Марго Робби, Рози Гудвин и другие;оператор — Линус Сандгрен;композитор — Энтони Б. Уиллис;художник-постановщик — Сьюзи Дейвис.
Производство и съемки.
Эмиральд Феннел объявила о начале работы над фильмом 13 июля 2024 года, а в сентябре стало известно, что главные роли в фильме сыграют Марго Робби и Джейкоб Элорди. Съемки начались в конце января 2025 года и проходили в графстве Йоркшир, где сохранилась старинная английская каменная застройка, а также в студии Sky Studios Elstree в графстве Хартфордшир. Съемочный процесс завершился уже в апреле 2025 года.
За права на экранизацию боролись Netflix и Warner Bros. Pictures. Первые предложили Феннел почти в два раза больше денег, однако она отклонила это предложение, так как настаивала на полноценном прокате в кинотеатрах. В итоге Warner Bros. приобрела права на дистрибуцию фильма за 80 миллионов долларов. Одним из продюсеров картины стала Марго Робби, сыгравшая в нем Кэтрин. Актриса не в первый раз сотрудничает с Феннел: до этого она продюсировала ее работы «Девушка, подающая надежды» и «Солтберн».
Дизайном костюмов занималась Жаклин Дюрран, дважды получавшая «Оскар» за работы в лентах «Анна Каренина» и «Маленькие женщины». В «Грозовом перевале» она выбрала более художественный подход: вместо дословного воссоздания нарядов викторианской эпохи дизайнер смешала костюмы и элементы из разных периодов, включая современность. Благодаря этому у нее получилось создать визуально выразительные образы для героев, которые отражают тон и эмоциональный мир фильма.
