Верховный суд Чечни отменил приговор Зареме Мусаевой и направил дело на пересмотр

Зарема Мусаева, супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, столкнулась с рядом уголовных преследований. В 2022 году её задержали в Нижнем Новгороде и перевезли в Грозный для допроса по делу о мошенничестве. Впоследствии ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, за что в июле 2023 года она получила пять с половиной лет колонии. Этот срок был сокращён Верховным судом Чечни, а затем и Пятым кассационным судом, который в марте 2024 года уменьшил его до 4 лет 9 месяцев. Позднее Мусаева была осуждена по новому делу — за применение насилия к сотруднику колонии. В августе 2025 года Шалинский городской суд приговорил её к 3 годам 11 месяцам колонии-поселения, и с учётом предыдущего приговора окончательный срок составил 4 года колонии-поселения.