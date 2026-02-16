Верховный суд Чечни отменил приговор Зареме Мусаевой и направил дело на пересмотр

Адвокат Мусаевой Александр Савин сообщил ТАСС, что изначально защита настаивала на полном оправдании, однако прокуратура в итоге поддержала ходатайство об отмене приговора и новом рассмотрении дела.
«Изначально мы просили отменить приговор и оправдать Зарему Мусаеву. Прокурор сначала выступил против отмены, но после моего выступления в прениях он согласился с доводами и также попросил отменить обвинительный приговор и рассмотреть дело вновь», — сказал Савин.
Согласно его заявлению, судебная инстанция аннулировала приговор, однако оставила в силе меру пресечения в виде содержания под стражей, продлив срок ареста до 5 марта.
Зарема Мусаева, супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, столкнулась с рядом уголовных преследований. В 2022 году её задержали в Нижнем Новгороде и перевезли в Грозный для допроса по делу о мошенничестве. Впоследствии ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, за что в июле 2023 года она получила пять с половиной лет колонии. Этот срок был сокращён Верховным судом Чечни, а затем и Пятым кассационным судом, который в марте 2024 года уменьшил его до 4 лет 9 месяцев. Позднее Мусаева была осуждена по новому делу — за применение насилия к сотруднику колонии. В августе 2025 года Шалинский городской суд приговорил её к 3 годам 11 месяцам колонии-поселения, и с учётом предыдущего приговора окончательный срок составил 4 года колонии-поселения.
