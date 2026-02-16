Умер бывший тренер Анисиной, Авербуха и Жулиной Геннадий Аккерман

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Геннадий Аккерман скончался в возрасте 71 года, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«На 72-м году жизни скоропостижно скончался один из лучших тренеров по танцам на льду, специалист мирового уровня Аккерман Геннадий Германович», — говорится в некрологе на сайте организации.
В ФФККР напомнили, что Аккерман тренировал призеров Олимпиад и чемпионатов мира в танцах на льду, в том числе Марину Анисину, Илью Авербуха, Александра Жулина, Олега Волкова.
Известно, что в последние годы Аккерман работал в Санкт-Петербурге.
Прощание с ним состоится 19 февраля в Свято-Троицком Измайловском соборе в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет скончался Александр Филиппов — советский хоккеист, чемпион мира в составе сборной СССР и тренер многих известных российских спортсменов, в том числе Александра Овечкина.