Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер бывший тренер Анисиной, Авербуха и Жулиной Геннадий Аккерман

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию скончался на 72-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Геннадий Аккерман скончался в возрасте 71 года, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«На 72-м году жизни скоропостижно скончался один из лучших тренеров по танцам на льду, специалист мирового уровня Аккерман Геннадий Германович», — говорится в некрологе на сайте организации.

В ФФККР напомнили, что Аккерман тренировал призеров Олимпиад и чемпионатов мира в танцах на льду, в том числе Марину Анисину, Илью Авербуха, Александра Жулина, Олега Волкова.

Известно, что в последние годы Аккерман работал в Санкт-Петербурге.

Прощание с ним состоится 19 февраля в Свято-Троицком Измайловском соборе в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет скончался Александр Филиппов — советский хоккеист, чемпион мира в составе сборной СССР и тренер многих известных российских спортсменов, в том числе Александра Овечкина.