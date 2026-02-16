Ричмонд
Суд оправдал екатеринбурженку по делу об убийстве трёхлетнего сына

Свердловский областной суд оправдал жительницу Екатеринбурга Наталию Гусеву по делу о смерти её трёхлетнего сына. Решение вынесено на основании оправдательного вердикта присяжных, за женщиной признано право на реабилитацию, сообщили в суде.

Источник: Life.ru

До оглашения решения Гусева заявила журналистам, что к гибели ребёнка причастен её знакомый. По её словам, она говорила об этом следствию с самого начала. Адвокат Александр Козлов отметил, что следующим шагом станет привлечение к ответственности лица, которое, по версии защиты, совершило преступление.

«Я доверяла этому человеку и не могла знать, что у него есть агрессия к ребёнку», — сказала мать, подчеркнув, что он не был её партнером.

Следствие ранее утверждало, что в апреле 2025 года женщина избила сына и не оказала ему помощь, из-за чего ребёнок скончался. Гусевой вменяли убийство малолетнего с особой жестокостью, причинение вреда здоровью и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Москве женщина утопила собственного пятилетнего ребёнка, а старшую дочь пыталась убить камнем. Старшие сыновья женщины неоднократно пытались через органы опеки забрать у неё ребёнка, так как сами становились жертвами её манипуляций.

