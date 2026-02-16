Суд оправдал екатеринбурженку по делу об убийстве трёхлетнего сына

До оглашения решения Гусева заявила журналистам, что к гибели ребёнка причастен её знакомый. По её словам, она говорила об этом следствию с самого начала. Адвокат Александр Козлов отметил, что следующим шагом станет привлечение к ответственности лица, которое, по версии защиты, совершило преступление.