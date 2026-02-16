МВД: Мошенники стали пользоваться аномальными снегопадами для обмана граждан

Мошенники, пытаясь нажиться на последствиях сильных снегопадов и острой нехватки снегоуборочной техники, стали размещать в соцсетях и мессенджерах объявления об услугах по вывозу и уборке снега. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк.
Преступники предоставляют фальшивые договоры и согласовывают детали работ, в том числе сроки, количество машин, их номера. После того как жертва вносит предоплату, мошенники исчезают, блокируя контакты. По такой простой схеме люди и компании теряют сотни тысяч рублей.
Представитель ведомства советовала гражданам и бизнесу тщательно проверять тех, кто предлагает услуги. Для этого нужно использовать официальные государственные реестры (ЕГРЮЛ и ЕГРИП).
— Вносить предоплату нужно только после заключения договора, использовать лучше безопасные формы расчета (например, аккредитив или оплату по факту выполненных работ), — написала Волк она в МAX.
Злоумышленники разработали новую схему обмана, при которой они звонят или пишут жертвам якобы от имени их близких, чтобы получить доступ к финансам и персональным данным.