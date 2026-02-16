Гастроэнтеролог Чулев: суп не улучшает работу желудка

Супы не являются обязательным элементом ежедневного рациона, а представление об их безусловной пользе основано на традициях, а не на медицинских данных. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог Максим Чулев.
Он отметил, что с точки зрения физиологии организму не требуется именно суп как форма блюда. Важен общий состав рациона с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и жидкости. Суп не обладает уникальными свойствами, которых нельзя получить из других продуктов, он не запускает пищеварение и не улучшает работу желудка автоматически. Желудочно-кишечный тракт одинаково хорошо справляется и с твердой, и с жидкой пищей, а при некоторых заболеваниях наваристые, жирные или острые супы могут вызывать дискомфорт и обострение симптомов, рассказал эксперт.
Мясные бульоны содержат много экстрактивных веществ, которые стимулируют выработку желудочного сока и раздражают слизистую, особенно у людей с гастритом или язвой. В таких случаях польза супа становится сомнительной. Однако правильно приготовленные супы могут быть полезны. Легкие овощные супы, супы-пюре на нежирном бульоне помогают увеличить потребление овощей, поддерживать водный баланс и дают чувство сытости без лишних калорий. Для склонных к перееданию суп может стать хорошим началом трапезы.
Важно учитывать состав, продолжил специалист. Супы с большим количеством соли, копченостей, сливок и плавленых сыров теряют оздоровительную ценность, превращаясь в источник лишних жиров и натрия. Они способны задерживать жидкость, нагружать печень и повышать давление. Таким образом, суп — не обязательный, но возможный элемент здорового питания, и его польза зависит от ингредиентов, способа приготовления и индивидуальных особенностей человека, а не от следования стереотипам.
