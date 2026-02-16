Гастроэнтеролог Чулев: суп не улучшает работу желудка

Он отметил, что с точки зрения физиологии организму не требуется именно суп как форма блюда. Важен общий состав рациона с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и жидкости. Суп не обладает уникальными свойствами, которых нельзя получить из других продуктов, он не запускает пищеварение и не улучшает работу желудка автоматически. Желудочно-кишечный тракт одинаково хорошо справляется и с твердой, и с жидкой пищей, а при некоторых заболеваниях наваристые, жирные или острые супы могут вызывать дискомфорт и обострение симптомов, рассказал эксперт.