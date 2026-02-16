Конец света отменяется: как продолжает жить Куба под санкциями США

Дональд Трамп объявил об энергетической блокаде Кубы. Он заявил, что введет 100-процентные пошлины против любой страны, которая поставит ей нефть.
Генератор — сердце отеля.
Турагент Евгения Носовец живет на Кубе с 2019 года. За это время Остров свободы переживал несколько непростых периодов. Так, пандемия коронавируса привела к отмене международного сообщения на длительное время. И острову, находящемуся на приличном расстоянии от главных союзников и торговых партнеров — России и Китая, — это серьезно осложнило жизнь. А энергетические кризисы здесь вообще происходят регулярно — в домах отключают электричество на неопределенное время, но к этому, по словам Евгении, кубинцы уже привыкли. Отсутствие света, пусть и несколько дней, ни у кого не вызывало паники.
Сейчас же ситуация совсем другая.
— Штаты не пускают к нам танкеры с топливом, а своих запасов очень мало, — говорит она. — Топлива для самолетов нет, значит, нет и туристов, а остров живет туризмом. Многие местные жители остались без работы. Свет может отсутствовать в домах по 20 часов, затем он на время появляется и снова пропадает. На заправках очереди, а в Варадеро все заправки закрыты.
Школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, но даже дистанционно учиться не получается — потому что вместе с электричеством отсутствует и интернет. Порой даже телефон зарядить негде.
Городской транспорт в Гаване, столице Кубы, полностью остановлен. Персонал отелей теперь вынужден жить в отелях вместе со своими гостями, потому что корпоративные автобусы, развозившие сотрудников после смены по домам, теперь пылятся на стоянках. При этом, несмотря на блокаду, крупные отели продолжают работу, и в них электричество есть. Туристы на Кубе — самые главные люди, поэтому все отели оснащены запасными генераторами, которые сейчас работают безостановочно.
— Да, маленькие гостиницы закрылись, но туристов оттуда переселили в большие, — поясняет Евгения. — Также есть топливо и для обратных рейсов, поэтому всех вывезут, туристам нет смысла переживать.
Что касается местных жителей, то они тоже стараются не паниковать. За 60 лет санкций США кубинцы привыкли к кризисам и в сложной ситуации объединяются и помогают соседям. Но от этого затяжного коллапса уже успели устать. Правительство объявило, что решать дипломатические вопросы будет минимум два месяца, но всем, конечно, хочется, чтобы все уже побыстрее закончилось, чтобы свет и вода в квартирах наконец появились!
Друг в беде не бросит?
На топливную блокаду США негативно отреагировали многие мировые государства. Так, лидер КНР, Си Цзиньпин, выступая на Центральном телевидении Китая, заявил, что «Китай продолжит твердо поддерживать Кубу в ее справедливой борьбе против вмешательства и блокады». По его словам, КНР готова и впредь помогать Кубе в рамках своих возможностей. А официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что стратегия максимального давления на Кубу применяется Вашингтоном на постоянной основе десятилетиями. Она направлена на его экономическое удушение. «Решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны», — заявила она.
Категорически осудила действия Штатов и президент Мексики Клаудия Шейнбаум, пообещавшая кубинцам поставлять нефть, несмотря на угрозы американцев. Правда, недавний взрыв, произошедший на нефтяном предприятии Pemex, которое как раз и поставляло нефть на Кубу, заставил Мехико взять свои слова обратно. Агентство Bloomberg сообщило, что Мексика приостановила поставки нефти на остров. Глава государства связала решение с необходимостью защитить интересы страны.
Санкции на «максималках».
США уже не первый раз пытается решить «кубинский вопрос». Так, в 1961 году американцы провели военную операцию по высадке на Кубе в заливе Свиней формирования кубинских эмигрантов. Операция закончилось неудачно для США, и им стало понятно, что действовать надо другими методами.
— Нынешняя американская администрация предпочитает решать свои внешнеполитические задачи, связанные со сменой режимов в неугодных им странах, без проведения наземных военных операций, — объясняет Аркадий Рожнов, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
И это вполне понятно: успех таких операций далеко не гарантирован, зато гибель американских военнослужащих неизбежна, а это неминуемо повлечет за собой огромные политические проблемы для Трампа и его команды.
Зато санкции, выведенные на полную мощность, могут спровоцировать недовольство внутри самих кубинцев. И тогда, по задумке американцев, местных жителей нетрудно будет вывести на улицы, чтобы их же руками сменить режим. Технологию «цветных революций» западные политтехнологи отработали на Ближнем Востоке, Северной Африке и Украине. И, по словам Евгении Носовец, «пробы пера» на Кубе были и раньше: молодежь агитировали в соцсетях и выводили на протестные митинги.
— Молодые люди здесь плохо знают свою историю, — говорит она. — Они забыли о том, как неважно жилось кубинцам во время американской оккупации, а потом и просто «дружбы с американцами» — вплоть до Фиделя Кастро. А может, и вообще не имели об этом представления. И все они грезят Штатами и американской культурой и образом жизни.
Множество «зумеров» за 6 лет эмигрировало. Взрослые же люди понимают, что ситуация в стране спровоцирована давлением США, что власти не плохие, просто не могут справиться с беспрецедентным давлением сверху. Без внешних ограничений Куба смогла бы прекрасно жить и развиваться. А русских тут любят и очень надеются на их помощь.
Еще несколько лет назад кубинским властям с «репетициями» протестов удавалось вполне успешно справляться. Но сейчас все иначе. Недовольных намного больше, и если разгорится пламя, то неизвестно, хватит ли у властей воды его потушить. С ней сегодня на острове тоже перебои.
ИСТОРИЯ.
Остров Куба был открыт Христофором Колумбом 27 октября 1492 года. Колонизация страны Испанией началась в 1511 году. Завоеватели перенесли на Кубу социально-политические и экономические феодальные институты метрополии.
До конца 16 века основными жителями острова были индейцы, а самые ранние известные поселения на Кубе датируются 4 тысячелетием до нашей эры. После начала испанской колонизации в 1511 году Диего Веласкес де Куэльяр основал на Кубе первое поселение, Асунсьон. Куба находилась под властью Испании до 1898 года. Под управление США перешла в результате испано-американской войны. Официально американская оккупация острова завершилась 1 января 1902 года. В должность вступил тогда первый избранный президент Кубы Томас Эстрада Пальма. В 1933 году в результате военного переворота к власти пришел Фульхенсио Батиста. США поддерживали его военную диктатуру, предоставляя оружие и деньги. Батиста оставался во главе государства до 1959 года и был свергнут в результате революции.
К власти пришло поколение политиков во главе с Фиделем Кастро, с 1961 года объявивших о социалистической ориентации страны.