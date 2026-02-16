Конец света отменяется: как продолжает жить Куба под санкциями США

Турагент Евгения Носовец живет на Кубе с 2019 года. За это время Остров свободы переживал несколько непростых периодов. Так, пандемия коронавируса привела к отмене международного сообщения на длительное время. И острову, находящемуся на приличном расстоянии от главных союзников и торговых партнеров — России и Китая, — это серьезно осложнило жизнь. А энергетические кризисы здесь вообще происходят регулярно — в домах отключают электричество на неопределенное время, но к этому, по словам Евгении, кубинцы уже привыкли. Отсутствие света, пусть и несколько дней, ни у кого не вызывало паники.