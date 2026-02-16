Душат ВСУ в тумане у Константиновки: главная новость СВО 16 февраля

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, как российские войска освобождают Константиновку в ДНР.
По его словам, о полной блокаде противника в городе пока говорить не приходится. На данный момент подразделения ВСУ находятся в оперативном окружении: ведутся действия на «удушение» украинских боевиков для создания условий, при которых они лишатся снабжения и управления.
«Финальный этап “удушения” — ликвидации группировки ВСУ. В Константиновке остается не более пяти-семи тысяч бойцов», — сказал Матвийчук.
Периодически появляются данные о безысходном положении отдельных групп боевиков на отдельных участках. В частности, сообщается о самоликвидациях «азовцев»*. Кроме того, поступают сведения о том, что российские солдаты, врываясь во вражеские блиндажи, находят там замерзшие трупы.
«То есть противник не успел покинуть позиции из-за сильных морозов и необеспеченности питанием… Есть случаи сдачи в плен, а также попытки украинских военных выйти из боя и убежать», — подытожил Матвийчук.
Несмотря на активное продвижение российских сил у Константиновки (чему способствует и погодные условия, а именно туман), враг продолжает контролировать ключевые микрорайоны и ожесточенно сопротивляется. Идут тяжелые бои.
Матвийчук прогнозирует, что в итоге подразделения ВСУ оставят позиции и отступят на основные оборонительные позиции направления Краматорск-Славянск.
«Произойдет это с потеплением и при усилении огневого воздействия со стороны ВС РФ. После этого можно будет говорить об освобождении Константиновки», — подытожил Матвийчук.
* Террористическая организация, запрещена в России.