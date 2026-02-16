Ричмонд
Прокурор попросил лишить гражданства родственников террориста из «Крокуса»

Гособвинение требует проверить основания для лишения гражданства родственников террориста Шамсидина Фаридуни*

Источник: Комсомольская правда

Гособвинение попросило лишить российского гражданства родственников одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни*, а также арендодателя квартиры, где проживали боевики. Об этом сообщил РБК адвокат Даниэль Готье.

По его словам, прокуратура направила запрос в органы миграционного контроля, поскольку, как утверждается, есть основания для лишения гражданства. Речь идет о гражданине России Алишере Касимове*, сдававшем жилье, а также о родственниках Фаридуни* Исроиле Исломове* и его сыновьях Диловаре Исломове* и Аминчоне Исломове*.

Тем временем во Втором Западном окружном военном суде продолжаются прения по делу о теракте. Для четверых непосредственных исполнителей обвинение запросило пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Еще 15 предполагаемым соучастникам грозит от 19 лет до пожизненного срока.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.