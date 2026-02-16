Прокурор попросил лишить гражданства родственников террориста из «Крокуса»

По его словам, прокуратура направила запрос в органы миграционного контроля, поскольку, как утверждается, есть основания для лишения гражданства. Речь идет о гражданине России Алишере Касимове*, сдававшем жилье, а также о родственниках Фаридуни* Исроиле Исломове* и его сыновьях Диловаре Исломове* и Аминчоне Исломове*.