Госдума поддержала введение НДС в 22 процента для зарубежных товаров на маркетплейсах

Комитет Государственной думы одобрил идею введения налога на добавленную стоимость (НДС) для всех импортных товаров, которые продаются через крупные онлайн-площадки. Это правило будет действовать независимо от того, попадает товар под беспошлинный лимит или нет.
Кроме того, депутаты считают, что необходимо создать равные условия для российских и иностранных продавцов, работающих на маркетплейсах. Эти предложения содержатся в проекте рекомендаций, который появился после обсуждения проблем легкой промышленности.
Среди прочего документ предлагает ввести для российских поставщиков определенные льготы по комиссиям, которые берут маркетплейсы. Обсуждается и идея дать самим онлайн-платформам технические средства для контроля за соблюдением авторских прав и интеллектуальной собственности через Роспатент, передает «Коммерсантъ».
В декабре прошлого года в ФАС России заявили, что изменение НДС не должно становиться основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. В ведомстве напомнили, что льготная ставка НДС для таких товаров по-прежнему составит 10 процентов.