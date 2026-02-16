Ричмонд
CNBC: Nestle и Danone попали под следствие из-за токсина в детском питании

Прокуратура Парижа инициировала расследование против пяти компаний, которые занимаются производством детского питания. Среди них компания Nestle. Об этом сообщил канал CNBC.

Помимо Nestle, в расследовании упоминаются Danone, Lactalis, Babybio и La Marque en Moins. Парижские правоохранители инициировали проверки после того, как со всего мира начали отзывать продукцию брендов из-за обнаружения токсина цереулида в детских продуктах питания. Отзывы об опасности детского питания уже поступали из 60 стран.

Цереулид — это термостойкий токсин, употребление которого может вызывать тошноту, рвоту и диарею, однако при этом есть и более тяжелые осложнения. Прокуратура Парижа назвала произошедшее «обманом в отношении товаров, представляющих опасность для здоровья человека». За преступление, которое могут инкриминировать по итогам проверок, предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет и штраф до 3,75 миллиона евро.

Генеральный директор Nestle Филипп Навратил прокомментировал скандал и заявил, что он жалеет о доставленных неудобствах и беспокойстве, которое было вызвано этой ситуацией у родителей и покупателей, говорится в материале.

В январе во французских городах два младенца скончались, предположительно, из-за детской смеси Nestle. Первый малыш умер 23 декабря в Анже: девочке было чуть меньше месяца. Второй младенец скончался 8 января в больнице Бордо — на момент смерти ему было 14 дней.