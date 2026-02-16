CNBC: Nestle и Danone попали под следствие из-за токсина в детском питании

Цереулид — это термостойкий токсин, употребление которого может вызывать тошноту, рвоту и диарею, однако при этом есть и более тяжелые осложнения. Прокуратура Парижа назвала произошедшее «обманом в отношении товаров, представляющих опасность для здоровья человека». За преступление, которое могут инкриминировать по итогам проверок, предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет и штраф до 3,75 миллиона евро.