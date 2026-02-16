Экс-боец UFC Магомедшарипов подписал контракт с лигой ACBJJ

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой ACBJJ. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на пресс-службу организации.
Руководитель ACBJJ Заурбек Хасиев заявил, что переговоры завершены.
«Большие решения принимаются в тишине. Переговоры завершены. Забит Магомедшарипов в ACBJJ. Мы собираем элиту, наблюдайте», — сказал Хасиев.
Россиянин дебютировал в UFC в сентябре 2017 года и провел шесть боев, одержав победы в каждом из них. В последнем поединке в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 он единогласным решением победил американца Келвина Каттара. Всего в ММА на счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.
Ранее сообщалось, что российский боец Исам Махачев проведёт бой в Белом доме на турнире UFC.