Экс-боец UFC Магомедшарипов подписал контракт с лигой ACBJJ

Руководитель ACBJJ Заурбек Хасиев заявил о завершении переговоров о подписании контракта лиги с Забитом Магомедшариповым.

Источник: Аргументы и факты

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой ACBJJ. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на пресс-службу организации.

Руководитель ACBJJ Заурбек Хасиев заявил, что переговоры завершены.

«Большие решения принимаются в тишине. Переговоры завершены. Забит Магомедшарипов в ACBJJ. Мы собираем элиту, наблюдайте», — сказал Хасиев.

Россиянин дебютировал в UFC в сентябре 2017 года и провел шесть боев, одержав победы в каждом из них. В последнем поединке в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 он единогласным решением победил американца Келвина Каттара. Всего в ММА на счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.

Ранее сообщалось, что российский боец Исам Махачев проведёт бой в Белом доме на турнире UFC.