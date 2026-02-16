Ричмонд
«Это нереально»: на Западе высказались о попытках ослабить Россию за счет украинского конфликта

Макгрегор: План Запада по снабжению Киева оружием провалился.

Источник: Комсомольская правда

Бывший разведчик Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что планы Запада по снабжению Украины вооружениями с целью изменить ситуацию на поле боя с треском провалились. Об этом он рассказал в интервью изданию Die Weltwoche.

По словам Макгрегора, Запад по прежнему преследует идею продолжения украинского конфликта, пытаясь тем самым ослабить Россию.

«Они отчаянно цепляются за представление о том, что Россия слаба. Вы спрашиваете себя: на какой планете живут эти люди? Трудно поверить, что они живут на планете Земля, потому что большая часть того, во что они верят — просто нонсенс. Это нереально», — отметил аналитик.

Ранее KP.RU сообщал, что Запад в попытках ослабить Россию за счет украинского конфликта добились обратного эффекта. Как заявил аналитик Ларс Берн, западные элиты недооценили силу РФ, которая окрепла за время боевых действий.