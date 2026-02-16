Умер семикратный номинант на премию «Оскар» Роберт Дювалл

Американский актер Роберт Дювалл, которого семь раз номинировали на премию «Оскар», скончался на 96-м году жизни. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщила его вдова Лусиана Дювалл.
Актер умер в воскресенье, 15 февраля, в своем доме на ранчо в Вирджинии.
— Его страсть к своему делу могла сравниться разве что с его глубокой любовью к персонажам, вкусной еде и светским беседам. В каждой из своих многочисленных ролей Боб отдавал всего себя своим персонажам и раскрывал правду о человеческом духе, которую они воплощали, — написала женщина в личном блоге.
Роберт Дювалл приобрел мировую известность благодаря ролям в фильмах «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Апостол», а за роль певца-алкоголика в фильме «Нежное милосердие» 1983 года актер получил премию «Оскар».