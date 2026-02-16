Женщина упала и утонула в реке Муховец, когда кормила уток в Бресте

Очевидцы рассказали, что в Бресте пожилая женщина приблизилась к краю причала покормить водоплавающих птиц и выронила в воду пакет с кормом. Она нагнулась, потеряла равновесие и упала в воду. Произошло это на расстоянии 0,5 метра от берега (глубина около метра).