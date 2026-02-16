Умер актер Роберт Дюваль

Роберт Дюваль родился 5 января 1931 года в Сан-Диего, Калифорния. В 1953 году окончил колледж Принципиа, на следующий год поступил в школу актерского мастерства Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке, где познакомился с Джином Хэкменом и Дастином Хоффманом. Актерскую карьеру господин Дюваль начал в нью-йоркском театре «Гейт», где сыграл Фрэнка Гарднера в спектакле «Профессия миссис Уоррен» по пьесе Бернарда Шоу.
Кинодебют Роберта Дюваля состоялся в 1962 году — тогда он сыграл Артура «Страшилу» Рэдли в фильме «Убить пересмешника». Одной из самых известных стала роль адвоката Тома Хейгена в «Крестном отце» Фрэнсиса Копполы. За нее в 1972-м Дюваль был номинирован на «Оскар» в категории «лучшая роль второго плана». Еще один успешный проект Роберта Дюваля — «Апокалипсис сегодня» (1979), где он сыграл подполковника Килгора. За эту работу актера номинировали на «Оскар», премии BAFTA и «Золотой глобус».
В 1984 году Роберт Дюваль получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие».