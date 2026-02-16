Умер актер Роберт Дюваль

Кинодебют Роберта Дюваля состоялся в 1962 году — тогда он сыграл Артура «Страшилу» Рэдли в фильме «Убить пересмешника». Одной из самых известных стала роль адвоката Тома Хейгена в «Крестном отце» Фрэнсиса Копполы. За нее в 1972-м Дюваль был номинирован на «Оскар» в категории «лучшая роль второго плана». Еще один успешный проект Роберта Дюваля — «Апокалипсис сегодня» (1979), где он сыграл подполковника Килгора. За эту работу актера номинировали на «Оскар», премии BAFTA и «Золотой глобус».