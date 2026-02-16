Ричмонд
Кадыров рассказал, в каком случае будет участвовать в выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 16 февраля, заявил о готовности принять участие в выборах руководителя республики в том случае, если его кандидатуру поддержит президент России Владимир Путин.

— Подчеркнул, что соглашусь выдвинуть кандидатуру, только если ее поддержит наш национальный лидер, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее Кадыров в очередной раз опроверг слухи о своих проблемах со здоровьем. Он подчеркнул, что чувствует себя отлично, добавив, что этому точно не будут рады его недоброжелатели.

Стало известно, что Кадыров делает 50 отжиманий, когда в СМИ появляются слухи об ухудшении его здоровья. 1 августа стало известно, что глава Чечни решил вернуться к спортивным тренировкам после длительного перерыва и слухов об ухудшении здоровья.

Рамзан Кадыров на совещании с членами правительства Чечни 4 июля заявил, что его отсутствие на отдельных заседаниях не следует воспринимать как признак его смерти.

