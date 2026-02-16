Важная еда: как контролируется питание в крымских школах

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. Школьное питание всегда находится под пристальным контролем не только самих школ и родителей, но и государственных ведомств. Несмотря на это, ежегодно фиксируются нарушения. Так, в 2025 году в Крыму, по информации Роспотребнадзора, из 142 проверок 93 из них выявили нарушения в организации питания в школах и детских садах. Как происходит мониторинг качества питания в детских учреждениях — в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали заместитель Председателя Общественной палаты, председатель Комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей Олег Егоров и член Экспертного совета при ОП РК Надежда Анельчук.