В Новочеркасске восстановили уличное освещение после вмешательства прокуратуры

На нескольких улицах Новочеркасска провели проверку, после этого было восстановлено освещение, рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.
Сначала специалисты надзорного ведомства побывали на улицах Грушевской, Клубной, Народной и отметили, что там частично отсутствовало освещение. Такая обстановка не способствовала безопасности. Более того, меры по устранению проблемы никто не принимал.
В итоге был направлен иск в суд с требованием обязать ответственных провести ремонтно-восстановительные работы. Требования были удовлетворены, и освещение после этого восстановили.
