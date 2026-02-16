Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске восстановили уличное освещение после вмешательства прокуратуры

Прокуратура через суд добилась ремонта освещения на нескольких улицах в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

На нескольких улицах Новочеркасска провели проверку, после этого было восстановлено освещение, рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.

Сначала специалисты надзорного ведомства побывали на улицах Грушевской, Клубной, Народной и отметили, что там частично отсутствовало освещение. Такая обстановка не способствовала безопасности. Более того, меры по устранению проблемы никто не принимал.

В итоге был направлен иск в суд с требованием обязать ответственных провести ремонтно-восстановительные работы. Требования были удовлетворены, и освещение после этого восстановили.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.