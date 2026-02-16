Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 февраля в Ростовской области погода резко изменится

Об этом сообщают синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +7° 5 м/с 76% 761 мм рт. ст. +8°
Источник: Аргументы и факты

17 февраля в Ростове‑на‑Дону ожидается изменение погодных условий.

Ночью осадки маловероятны, а днём пройдёт небольшой дождь, не исключён дождь со снегом. Скорость ветра снизится до 9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до −1…+1 °C, днём поднимется до +4…+6 °C.

В Ростовской области в этот день погода будет несколько разнообразнее. Ночью в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, местами возникнет туман. Порывы ветра достигнут 15 м/с, однако днём его сила заметно ослабнет — до 4 м/с.

Температурный режим по области распределится следующим образом:

  • ночью — от 0…+5 °C, при этом в северных и западных районах возможен небольшой мороз до −4 °C;
  • днём — −1…+4 °C, в отдельных местах до +7 °C, а в самых южных районах региона температура может подняться до +10 °C.