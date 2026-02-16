17 февраля в Ростовской области погода резко изменится

17 февраля в Ростове‑на‑Дону ожидается изменение погодных условий.
Ночью осадки маловероятны, а днём пройдёт небольшой дождь, не исключён дождь со снегом. Скорость ветра снизится до 9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до −1…+1 °C, днём поднимется до +4…+6 °C.
В Ростовской области в этот день погода будет несколько разнообразнее. Ночью в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, местами возникнет туман. Порывы ветра достигнут 15 м/с, однако днём его сила заметно ослабнет — до 4 м/с.
Температурный режим по области распределится следующим образом:
- ночью — от 0…+5 °C, при этом в северных и западных районах возможен небольшой мороз до −4 °C;
- днём — −1…+4 °C, в отдельных местах до +7 °C, а в самых южных районах региона температура может подняться до +10 °C.