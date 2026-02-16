17 февраля в Ростовской области погода резко изменится

В Ростовской области в этот день погода будет несколько разнообразнее. Ночью в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, местами возникнет туман. Порывы ветра достигнут 15 м/с, однако днём его сила заметно ослабнет — до 4 м/с.