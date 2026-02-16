В Италии мать и сын впервые в истории выступили на одной Олимпиаде

Выступление стало для юноши дебютом на Олимпиаде. А для его матери это уже седьмые Игры. В итоге Шлепер не только впервые в истории выступила на одной Олимпиаде с сыном, но и стала абсолютной рекордсменкой среди горнолыжниц по количеству участий в Олимпийских играх.