В Италии мать и сын впервые в истории выступили на одной Олимпиаде

В Италии, где сейчас проходит Олимпиада, впервые в истории зимних Игр в соревнованиях поучаствовали мать и сын.
Речь идет о 36-летней горнолыжнице из Мексики Саре Шлепер и ее 18-летнем сыне Лассе Гахиоле. Женщина приняла участие в гигантском слаломе, а ее сын — в соревнованиях по слалому и гигантскому слалому.
Выступление стало для юноши дебютом на Олимпиаде. А для его матери это уже седьмые Игры. В итоге Шлепер не только впервые в истории выступила на одной Олимпиаде с сыном, но и стала абсолютной рекордсменкой среди горнолыжниц по количеству участий в Олимпийских играх.
Кроме того, спортсменка, которой 19 февраля исполнится 47 лет, официально признана самой возрастной участницей олимпийских соревнований по горнолыжному спорту в истории.
Это не единственное историческое событие, которое произошло на Играх в Италии. Горнолыжник из Бразилии Лукас Пиньейро Бротен завоевал золотую медаль в дисциплине «гигантский слалом» на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Суммарное время 25-летнего Бротена за две попытки составило две минуты 25,00 секунды. Эта победа — первая медаль в истории зимних Олимпийских игр для Южной Америки.