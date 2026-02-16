Зеленский ввел санкции против десяти спортсменов из России

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 10 российских спортсменов.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер”», — говорится в документе за подписью украинского президента, который приводит РИА Новости.
В списке граждан, против которых вводятся санкции, значатся имена 10 российских атлетов. В их числе — борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов и стрелок из лука Светлана Гомбоева. В перечень вошли также президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, фехтовальщица на саблях Яна Егорян, олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Владислав Ларин. Кроме того, под санкции попали гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова и тхэквондист Максим Храмцов.
Ранее Зеленский ввел санкции сроком на десять лет против Паралимпийского комитета России (ПКР) и Федерации компьютерного спорта России.
Отметим, рестрикции подразумевают 17 видов ограничений, среди которых блокировка активов, прекращение спортивных контактов, аннулирование официальных визитов и переговоров, лишение государственных наград Украины.