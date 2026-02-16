Зеленский ввел санкции против десяти спортсменов из России

В списке граждан, против которых вводятся санкции, значатся имена 10 российских атлетов. В их числе — борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов и стрелок из лука Светлана Гомбоева. В перечень вошли также президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, фехтовальщица на саблях Яна Егорян, олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Владислав Ларин. Кроме того, под санкции попали гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова и тхэквондист Максим Храмцов.