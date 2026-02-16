МВД предложило тестировать водителей на опьянение по слюне

В Госавтоинспекции отметили, что применение таких устройств позволит правоохранителям проводить предварительную проверку и выявлять водителей в состоянии опьянения в ситуациях, когда характерные признаки этого неочевидны. При этом отказ от такой проверки не приведет к административной ответственности, передает ТАСС.