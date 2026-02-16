МВД предложило тестировать водителей на опьянение по слюне

Министерство внутренних дел России в понедельник, 16 февраля, предложило предусмотреть возможность использования приборов, определяющих наличие алкоголя или наркотических веществ по слюне, для предварительной проверки водителей.
По данным Госавтоинспекции, результаты такого тестирования будут использовать при решении вопроса об отстранении автомобилиста от управления машиной и его направлении на дальнейшее освидетельствование. В МВД предлагают использовать современные приборы, которые считаются наиболее точными средствами выявления признаков опьянения.
В Госавтоинспекции отметили, что применение таких устройств позволит правоохранителям проводить предварительную проверку и выявлять водителей в состоянии опьянения в ситуациях, когда характерные признаки этого неочевидны. При этом отказ от такой проверки не приведет к административной ответственности, передает ТАСС.
Сотрудники Госавтоинспекции могут освидетельствовать автомобилиста на употребление алкоголя без понятых при условии использования видеозаписи: в этом случае в протоколе или акте освидетельствования ставят нужную отметку, а видеоматериалы прикрепляют к документам.