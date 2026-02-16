Кинолог Карапетьянц раскрыл последствия возможного запрета электроошейников

По его словам, такие ошейники являются электронным средством коррекции поведения, а не электрошокером, и пользуются популярностью во всем мире. Карапетьянц утверждает, что устройство воздействует кратковременным безопасным импульсом, который «пощипывает» шею животного. В России эти приспособления стоят на вооружении у кинологов для дрессировки и коррекции поведения тысяч собак. Эксперт назвал предложения о запрете таких ошейников глупыми и неквалифицированными, не дающими ничего для защиты животных.