Кинолог Карапетьянц раскрыл последствия возможного запрета электроошейников

Многие российские кинологи и дрессировщики используют ошейники с электрическим воздействием, потому что такие устройства помогают решать серьезные поведенческие проблемы собак, в случае их запрета для дрессировки животных в России появится «черный рынок» таких устройств. Об этом НСН заявил ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.
По его словам, такие ошейники являются электронным средством коррекции поведения, а не электрошокером, и пользуются популярностью во всем мире. Карапетьянц утверждает, что устройство воздействует кратковременным безопасным импульсом, который «пощипывает» шею животного. В России эти приспособления стоят на вооружении у кинологов для дрессировки и коррекции поведения тысяч собак. Эксперт назвал предложения о запрете таких ошейников глупыми и неквалифицированными, не дающими ничего для защиты животных.
Карапетьянц предупредил, что в случае запрета электрических ошейников в России появится черный рынок этих изделий. Электроошейники помогают решать проблемы, связанные с побегами собаки от хозяина или проявлением агрессии из-за невоспитанности питомца.
«Если исключить эти устройства, то придется возвращаться к старым способам, за которые дрессировщиков будут потом ругать и спрашивать, почему они дергают собак удавками и так далее», — сказал Карапетьянц.
Ранее СМИ сообщили, что депутаты Госдумы предложили запретить производство и ввоз в Россию устройств, предназначенных для воздействия на животных электрическим током. Инициатива была направлена на имя главы Минпромторга Антона Алиханова.
