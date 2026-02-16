В Новгородской области обнаружили соколиный двор XII века

Как отметил старший научный сотрудник Центра археологических исследований НовГУ Кирилл Самойлов, определить, что это за птицы, смогла коллега новгородских исследователей из МГУ Ольга Лебедева. «Это один из самых любимых видов среди охотников: он легко приручается и обучается, способен размножаться в неволе, в отличие от других. Тетеревятники особенно ценились за свое упорство, способность атаковать дичь несколько раз подряд и охотиться в любом ландшафте. Таких ястребов применяли для охоты на широкий спектр дичи, от мелкой, как куропатка, до крупной — гуся и зайца. И именно здесь, на Севере, живут наиболее крупные подвиды ястребов-тетеревятников с отличными охотничьими качествами. Таким образом, находка, сделанная в Старой Руссе, вероятно, свидетельствует о том, что на территории данной усадьбы в середине XII века держали охотничьих птиц. На данный момент эта версия стала основной», — отметил Самойлов.