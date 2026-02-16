Ричмонд
«Фармасинтез» и ученые на Кубе начали работу над лекарством от Альцгеймера

«Фармасинтез» и Кубинские ученые начали работу над препаратом от Альцгеймера.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 16 фев — РИА Новости. Российская группа компаний «Фармасинтез» и Кубинский центр нейронаук (CNEURO), входящий в структуру BioCubaFarma, объявили о начале совместного проекта по созданию препарата для лечения болезни Альцгеймера, сообщило торговое представительство РФ на Кубе.

«Специалисты “Фармасинтез” разработают технологию и синтезируют активный ингредиент инновационного препарата Амиловис-201. Производство будет осуществляться на современном предприятии “БратскХимСинтез”, — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

Созданный в России совместно с кубинцами продукт будет использован в рамках клинических исследований нейропротекторной эффективности и оценки безопасности препарата Амиловис как многоцелевого соединения для лечения болезни Альцгеймера.

В торговом представительстве пояснили, что «Фармасинтез» выступает технологическим партнером совместного проекта, обеспечивая разработку, производство и передачу комплексных решений.