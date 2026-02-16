Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИИ-ролик с дракой Брэда Питта и Тома Круза напугал Голливуд

Реалистичное видео, созданное с помощью нейросети, в котором голливудские актеры Брэд Питт и Том Круз устраивают драку, вызвало тревогу у студий и авторов.

Источник: Аргументы и факты

15-секундный ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, в котором Брэд Питт и Том Круз устраивают драку на крыше, вызвал волну тревоги и возмущения в Голливуде. Об этом сообщает The New York Times.

Видео было создано ирландским режиссёром Руайри Робинсоном с использованием ИИ-платформы Seedance 2.0, разработанной китайской компанией ByteDance. Ролик включает в себя динамичные ракурсы, реалистичные трюки, диалоги актёров и звуковые эффекты, характерные для блокбастеров.

Несмотря на короткую длительность, результат оказался настолько правдоподобным, что вызвал серьёзную обеспокоенность в кинематографическом сообществе.

Исполнительный директор Ассоциации кинокомпаний США (MPA) Чарльз Ривкин потребовал от ByteDance «немедленно прекратить противоправную деятельность», назвав такие ИИ-генерации несанкционированным использованием защищённых авторским правом.

Компания Disney также выступила с обвинениями, заявив, что Seedance 2.0 предоставляет пользователям доступ к «пиратской» библиотеке персонажей Disney, которые уже используются в любительском контенте без разрешения правообладателя.

Сценарист франшизы «Дэдпул» Ретт Риз признался, что у него «пробежал мороз по коже» при просмотре ролика. По его словам, главная угроза — не сама технология, а её возможное использование студиями для сокращения затрат.

«Сценарий, написанный ИИ, обойдётся дешевле, чем тот, который напишу я. Где-то в глубине души именно это и вызывает ужас», — рассказал он.

Ранее стало известно, что американский радиоведущий Дэвид Грин подал в суд на компанию Google, обвинив ее в использовании его голоса для обучения ИИ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше