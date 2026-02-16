ИИ-ролик с дракой Брэда Питта и Тома Круза напугал Голливуд

15-секундный ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, в котором Брэд Питт и Том Круз устраивают драку на крыше, вызвал волну тревоги и возмущения в Голливуде. Об этом сообщает The New York Times.
Видео было создано ирландским режиссёром Руайри Робинсоном с использованием ИИ-платформы Seedance 2.0, разработанной китайской компанией ByteDance. Ролик включает в себя динамичные ракурсы, реалистичные трюки, диалоги актёров и звуковые эффекты, характерные для блокбастеров.
Несмотря на короткую длительность, результат оказался настолько правдоподобным, что вызвал серьёзную обеспокоенность в кинематографическом сообществе.
Исполнительный директор Ассоциации кинокомпаний США (MPA) Чарльз Ривкин потребовал от ByteDance «немедленно прекратить противоправную деятельность», назвав такие ИИ-генерации несанкционированным использованием защищённых авторским правом.
Компания Disney также выступила с обвинениями, заявив, что Seedance 2.0 предоставляет пользователям доступ к «пиратской» библиотеке персонажей Disney, которые уже используются в любительском контенте без разрешения правообладателя.
Сценарист франшизы «Дэдпул» Ретт Риз признался, что у него «пробежал мороз по коже» при просмотре ролика. По его словам, главная угроза — не сама технология, а её возможное использование студиями для сокращения затрат.
«Сценарий, написанный ИИ, обойдётся дешевле, чем тот, который напишу я. Где-то в глубине души именно это и вызывает ужас», — рассказал он.
Ранее стало известно, что американский радиоведущий Дэвид Грин подал в суд на компанию Google, обвинив ее в использовании его голоса для обучения ИИ.