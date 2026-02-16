Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На театр Кадышевой подали иск в суд: в чем дело

На театр «Золотое кольцо» Кадышевой подали иск в суд на 2,1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

На театр «Золотое кольцо» народной артистки России Надежды Кадышевой подали жалобу в суд на сумму 2,1 миллиона рублей. Об этом пишет Газета.Ru.

Согласно данным сервиса Rusprofile, иск в суд поступил 3 февраля от представителя ИП Обушенков М. А., зарегистрированного в Элисте. С театра «Золотое кольцо» истец пытается взыскать 2 миллиона 171 тысячу рублей, ссылаясь на ненадлежащее исполнение или неисполнение договоров возмездного оказания услуг.

Подробности претензий в материалах дела не раскрываются. 9 февраля суд оставил заявление без движения из-за процессуальных нарушений. Бизнесмен может их исправить и повторно направить иск судьям до 10 марта.

Ранее KP.RU писал, что спор вокруг бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной в Москве получил продолжение. Так, адвокат нынешней владелицы жилья Полины Лурье заявила о подготовке нового иска к артистке. По ее словам, требования будут касаться компенсации расходов, которые Лурье понесла в ходе затянувшихся судебных разбирательств по столичной квартире.