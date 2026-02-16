На театр Кадышевой подали иск в суд: в чем дело

Ранее KP.RU писал, что спор вокруг бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной в Москве получил продолжение. Так, адвокат нынешней владелицы жилья Полины Лурье заявила о подготовке нового иска к артистке. По ее словам, требования будут касаться компенсации расходов, которые Лурье понесла в ходе затянувшихся судебных разбирательств по столичной квартире.