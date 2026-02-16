Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, включая главу FIDE

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на 10 российских спортсменов. Соответствующий указ в понедельник, 16 февраля, был опубликован на сайте его офиса.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на 10 российских спортсменов. Соответствующий указ в понедельник, 16 февраля, был опубликован на сайте его офиса.

В соответствии с документом, под ограничения попали борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, стрелок из лука Светлана Гомбоева, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, фехтовальщица на саблях Яна Егорян, олимпийский чемпион и чемпион мира по тхэквондо Владислав Ларин, гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова и тхэквондист Максим Храмцов.

Санкции включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, а также остановку торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества, передает «Москва 24».

В ноябре Украина ввела санкции против главы Российского фонда прямых инвестиций и специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева, а также против высокопоставленных российских чиновников и издательств.