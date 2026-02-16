Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, включая главу FIDE

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на 10 российских спортсменов. Соответствующий указ в понедельник, 16 февраля, был опубликован на сайте его офиса.
В соответствии с документом, под ограничения попали борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, стрелок из лука Светлана Гомбоева, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, фехтовальщица на саблях Яна Егорян, олимпийский чемпион и чемпион мира по тхэквондо Владислав Ларин, гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова и тхэквондист Максим Храмцов.
Санкции включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, а также остановку торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества, передает «Москва 24».
В ноябре Украина ввела санкции против главы Российского фонда прямых инвестиций и специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева, а также против высокопоставленных российских чиновников и издательств.