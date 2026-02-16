Ричмонд
Беспилотную опасность объявили в Ростовской области вечером 16 февраля

Жителей Ростовской области предупредили об угрозе БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 16 февраля в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение распространили через приложение МЧС.

— Объявлена беспилотная опасность, — предупреждают жителей Дона.

Всем необходимо покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.

