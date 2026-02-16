Сергунина пригласила москвичей и туристов на фестиваль в честь китайского Нового года

В центре столицы на Манежной площади стартовал фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Желающие смогут посетить его до 1 марта, выбрав самое интересное из десятка площадок. В их числе Манежная и Болотная площади, кинопарк «Москино», Московский зоопарк, парк искусств «Музеон». Гостей ждут сотни событий — от кулинарных и творческих занятий до театрализованных постановок и концертов.
«Фестиваль проводится в рамках проекта “Зима в Москве”. Жителей и гостей столицы ждут более чем на 60 площадках. Представители разных городов Китая подготовили музыкальные и хореографические номера, мастер-классы и выставки. Параллельно — с 19 по 22 февраля — в Пекине организуют празднование Масленицы. Все желающие познакомятся с нашими традициями и попробуют национальные угощения», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Напомним, праздник весны Чуньцзе, или китайский Новый год, включен в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 2026 году он наступает 17 февраля. Символ праздника — красная огненная лошадь.
«Лидеры наших стран неоднократно подчеркивали, что сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на самом высоком уровне за всю их историю. И это правда. Но каждый год мы покоряем новые, еще более высокие вершины. Наступающий год пройдет под знаком лошади, которая символизирует энергию, движение, стремительность, силу, бег. Нет никаких сомнений, что в этом году российско-китайские отношения будут развиваться еще быстрее, динамичнее и продуктивнее», — отметила директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
На церемонии открытия фестиваля на Манежной площади выступили артисты из Китая. Зрители увидели акробатические номера, барабанное шоу, народные танцы.
«Этот вечер особенный: мы встречаем уже в третий раз китайский Новый год в Москве, а чуть позже столица проведет Масленицу в Пекине. Для нас, китайцев и россиян, традиционные праздники — не просто даты в календаре. За ними стоит то, что мы по-настоящему ценим: уважение к корням, любовь к семье и Родине. А еще — готовность слышать и принимать другие культуры, уважать их и радоваться их красоте», — поделился чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй.
Организаторы фестиваля — правительство Москвы при поддержке Министерства иностранных дел РФ и Посольства Китайской Народной Республики в России. Афиша мероприятий — в туристическом сервисе Russpass.