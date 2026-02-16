Сергунина пригласила москвичей и туристов на фестиваль в честь китайского Нового года

«Этот вечер особенный: мы встречаем уже в третий раз китайский Новый год в Москве, а чуть позже столица проведет Масленицу в Пекине. Для нас, китайцев и россиян, традиционные праздники — не просто даты в календаре. За ними стоит то, что мы по-настоящему ценим: уважение к корням, любовь к семье и Родине. А еще — готовность слышать и принимать другие культуры, уважать их и радоваться их красоте», — поделился чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй.