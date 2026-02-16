«Кажется не таким уж правильным»: Гуменник оценил судейство на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник в понедельник, 16 февраля, заявил, что считает «не совсем правильным» ситуацию, в которой судьи на международных соревнованиях оценивают не только конкретное выступление, но и все предыдущие.
Он отметил, что жюри оценивает рейтинг спортсмена, его бэкграунд, стабильность и то, как он обычно катается.
— В танцах на льду можно было это видеть. Гийом Сизерон сделал несколько ошибок, но из-за своего высокого класса все равно выиграл. Мне это кажется не таким уж правильным, но я был к этому готов, — подчеркнул Гуменник.
По словам фигуриста, в спорте было бы интереснее оценивать конкретное выступление в отрыве от других параметров. При этом спортсмен выразил мнение, что позиция, при которой оценивается вся предыдущая подготовка, тоже «имеет место», передает Sport24.
14 февраля Петр Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх — 2026 в Италии, заняв шестое место в мужском одиночном катании. По итогам короткой и произвольной программ 23-летний фигурист набрал 271,21 балла.