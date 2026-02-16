Ричмонд
The Sun: отдыхающим в ОАЭ британцам пригрозили экстрадицией в Россию

Британская пресса развернула масштабную кампанию по запугиванию граждан, пригрозив депортацией в Россию из-за постов в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Гражданам Британии, отдыхающим в ОАЭ, пригрозили немедленной экстрадицией в «российские застенки» за посты в соцсетях. Об этом сообщает портал The Sun.

«Экстрадиция используется как инструмент в политических переговорах между государствами. Для некоторых Дубай уже не просто пересадочный пункт; он стал своеобразной передаточной станцией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в британской прессе развернулась масштабная кампания по запугиванию жителей страны. Журналисты допустили, что теперь туристов, находящихся в ОАЭ, может ждать депортация в Россию из-за постов, связанных с сочувствием Украине, в качестве «политического подарка».

Поводом для таких суждений, как сообщает источник, могла стать экстрадиция Любомира Корбы, задержанного в Дубае по делу о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева.