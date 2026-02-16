Этнолог Добровольская рассказала о ритуале, ставшем прообразом Масленицы

По ее словам, еще до христианства существовала единая связка проводов зимы и встречи весны, которую позже разделили. Древний славянский обряд зазывания тепла назывался «Гуканне вясны» и был связан с пробуждением земли. Он часто завершался сожжением колеса на плоту или костром, чтобы ускорить таяние снега.