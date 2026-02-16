Этнолог Добровольская рассказала о ритуале, ставшем прообразом Масленицы

Россияне готовятся провожать зиму и встречать весну, однако мало кто знаком с историей зарождения традиционного праздника Масленица. О том, как появилось торжество, как оно отмечалось раньше, рассказала сайту телеканала «Звезда» этнолог, доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры РГУ имени А. Н. Косыгина Варвара Добровольская.
По ее словам, еще до христианства существовала единая связка проводов зимы и встречи весны, которую позже разделили. Древний славянский обряд зазывания тепла назывался «Гуканне вясны» и был связан с пробуждением земли. Он часто завершался сожжением колеса на плоту или костром, чтобы ускорить таяние снега.
Современная Масленица с кульминацией в виде сожжения чучела появилась позднее, в ряде традиций чучела вообще не существовало. Более архаичные ритуалы были праздником огней, когда зажигали факелы, жгли костры и запускали с гор горящие колеса, призывая свет прогнать зиму.
Привычная сегодня традиция сильно отличается от древней. Этнолог объяснила, что блин как символ солнца появился лишь в СССР, а само угощение необязательно должно быть круглым и тонким. В разных регионах пекут маленькие оладьи или налистники, что является «модификацией советского времени».
Ранее сообщалось, что на Масленицу в Липецкой области сожгут чучело Лабубу.