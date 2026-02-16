Скончался звезда «Крестного отца» Роберт Дюваль

Роберт Дюваль, легендарный актер, чей путь в кино длился более шестидесяти лет, скончался в возрасте 95 лет. Согласно официальному заявлению его супруги Лусианы, которое распространил телеканал CNN, артист ушел из жизни «мирно» в своем доме в Миддлбурге, штат Вирджиния. Дюваль, ставший символом жесткого и волевого героя, оставил после себя наследие, включающее семь номинаций на «Оскар» и культовые роли, изменившие историю мирового кинематографа.
Одной из самых узнаваемых фраз в истории кино стало его изречение в образе подполковника Килгора в фильме «Апокалипсис сегодня»: «Люблю запах напалма поутру». Однако в реальной жизни актер был человеком непоколебимых принципов. Объясняя свой отказ от съемок в третьей части «Крестного отца», американский вещатель приводит его резкие слова: «Это был вопрос принципа. Всем платили только ради денег. Зачем ждать 15 лет, чтобы снять продолжение?».
Актер считал несправедливым, что его гонорар был в пять раз меньше, чем у Аль Пачино. Как отмечает NBC News, Дюваль называл такое положение дел «совершенно неприемлемым» и предпочитал остаться верным себе, нежели соглашаться на сомнительные сделки.
Дюваль вырос в семье кадрового морского офицера и сам прошел службу в армии во время Корейской войны. Британская корпорация BBC напоминает, что в начале своего пути в Нью-Йорке он делил крохотную квартиру с такими же неизвестными тогда Дастином Хоффманом и Джином Хэкменом, работая почтовым клерком, чтобы выжить.
Его карьера началась с эпизодической, но пронзительной роли Бу Радли в драме «Убить пересмешника», а триумфом стала работа в фильме «Нежное милосердие», принесшая ему долгожданную статуэтку.
Несмотря на мировую славу, в последние годы актер предпочитал уединенную жизнь на своей ферме в Вирджинии, оставаясь верным своим убеждениям и страсти к лошадям и танго.
По просьбе семьи формальных церемоний прощания не будет — близкие призвали почтить его память просмотром хорошего кино в кругу друзей.