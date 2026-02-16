Скончался звезда «Крестного отца» Роберт Дюваль

Одной из самых узнаваемых фраз в истории кино стало его изречение в образе подполковника Килгора в фильме «Апокалипсис сегодня»: «Люблю запах напалма поутру». Однако в реальной жизни актер был человеком непоколебимых принципов. Объясняя свой отказ от съемок в третьей части «Крестного отца», американский вещатель приводит его резкие слова: «Это был вопрос принципа. Всем платили только ради денег. Зачем ждать 15 лет, чтобы снять продолжение?».