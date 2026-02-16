«Вместе с мамой плакали»: У Анны Семенович случился нервный срыв из-за скандального видео с пляжа

По словам знаменитости, она не могла прийти в себя на протяжении трёх дней. Сильный стресс обернулся ослаблением иммунитета, болезнью и даже временной потерей голоса. Исполнительница все это время плакала, и её мать также тяжело переживала случившееся, не в силах понять, зачем недоброжелатели пошли на такой шаг.
«Я вообще три дня не могла в себя прийти, я даже голос потеряла, я заболела, у меня упал иммунитет, я плакала. Плакала моя мама, она вообще ничего не поняла, безумно расстроилась», — заявила она.
Единственным, кто сохранил спокойствие и поддержал Анну, оказался ее избранник Денис. Мужчина отнёсся к ситуации с юмором и постарался утешить возлюбленную, заявив, что она прекрасна даже на тех кадрах. Он назвал её «булочкой» и заверил, что любит её в любом виде.
Особенно неприятно Семенович было осознание того, что слитое видео подверглось обработке в редакторе. Артистка подчеркнула, что прикладывает немало усилий, чтобы поддерживать форму и оставаться стройной, поэтому публикация измененного материала стала для нее сильным ударом.
Ранее Анна Семенович сообщила о временной потере голоса из-за перенесённой вирусной инфекции. Артистка уточнила, что, хотя голосовые связки пострадали, её общее состояние здоровья остаётся удовлетворительным.
